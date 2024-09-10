SpaceNews: китайский орбитальный аппарат Chang’e-6 переместился в точку Лагранжа

Орбитальный аппарат китайской миссии Chang’e-6 после того, как в июне ее спускаемая капсула впервые в истории доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, переместился в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна. Об этом со ссылкой на данные астрономов-любителей сообщает SpaceNews.

«Доставив образцы на Землю, орбитальный аппарат включил двигатели, чтобы избежать повторного входа в атмосферу Земли, и отправился [в космический полет] по новой траектории», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что точка L2 находится на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли, а китайская сторона не предоставила конкретных сведений о том, чем там будет заниматься Chang’e-6. SpaceNews допускает, что ресурсы орбитального аппарата позволяют провести ряд экспериментов, в частности, по изучению космических условий и связи с наземными станциями.

В июне заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган назвал Chang’e-6 самой передовой с точки зрения технологий миссией Китая по исследованию Луны.