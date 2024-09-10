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14:28, 10 сентября 2024Экономика

Магнитная буря сегодня: мощность по часам, влияние на организм

На Землю вечером 10 сентября обрушится магнитная буря

Фото: SOHO / NASA / Reuters

Вечером во вторник, 10 сентября, Землю накроет магнитная буря. Пик ее активности придется на ночные часы, а к полудню среды, 11 сентября, буря стихнет. «Лента.ру» рассказывает, во сколько начнется магнитная буря, какой мощности она будет и какие последствия на организм оказывают такие явления.

Во сколько начнется магнитная буря

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, возбуждения магнитосферы начнутся в 18 часов 10 сентября. Наибольшей мощности буря достигнет ночью 11 числа, между 00:00 и 6:00.

Ученые оценивают грядущую магнитную бурю как средне интенсивную (класс G2).

Какие бывают классы магнитных бурь?

  • G1 — слабые. Практически не влияют на технику, происходят раз в два-три дня.
  • G2 — умеренные. Происходят примерно раз в неделю, могут вызывать северные сияния на территориях от полюсов до 50 градусов широты и небольшие перепады напряжения в электросетях, но только на высоких широтах.
  • G3 — сильные. Происходят раз в две-три недели, могут создавать ощутимые перебои в энергетических системах, негативно влияют на работу спутниковых систем навигации.
  • G4 — очень сильные. Случаются раз в полтора-два месяца, способны провоцировать частичное разрушение энергетических систем и создавать проблемы с контролем напряжения. Во время очень сильных магнитных бурь северное сияние можно увидеть даже в Москве.
  • G5 — экстремально сильные. Происходят раз в два-три года, обладают разрушительной мощностью и способны даже вызывать повреждения трансформаторов. Во время таких бурь полярные сияния могут появиться на любой широте, вплоть до экватора.

При этом глобальный планетарный индекс геомагнитной активности (Кр), который измеряется по девятибалльной шкале (где 0 — отсутствие геомагнитной активности, а 9 — экстремальный геомагнитный шторм), составляет для бури 10 сентября 6 баллов. Это соответствует верхней границе G2.

Изображение: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Интересно, что грядущая магнитная буря произойдет из-за приближения к Земле облака «холодной» или «темной» плазмы — она была выброшена с Солнца 8 сентября и за двое суток добралась до нашей планеты. Такой выброс происходит не из-за яркой вспышки, а вследствие разрыва магнитного поля Солнца. На снимках выбросы «холодной» плазмы выглядят тусклее окружающей горячей поверхности, тем не менее температура такой плазмы — 20 тысяч градусов по Цельсию.

Влияние магнитной бури на организм

На сегодняшний день не существует научных доказательств тому, что геомагнитные бури влияют на здоровье человека. Тем не менее многие эксперты уверены, что связь между космическими явлениями и самочувствием все же существует.

У клеток человеческого тела есть определенный электрический заряд, объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Тамара Бреус, поэтому организм действительно может реагировать на магнитные бури.

Врач-психиатр Исаева Сергей Тарасов отметил, что во время магнитных бурь возрастает нагрузка на сердце и сосуды, может повышаться вязкость крови. Особенно сильно, по его словам, эти явления действуют на людей с хроническими заболеваниями. Из-за изменения скорости кровотока могут появляться эффект гипоксии, слабость, сонливость и головные боли. Кроме того, добавила кардиолог Полина Концедайло, некоторые во время магнитных бурь жалуются также на учащенное сердцебиение, боли в суставах, раздражительность и бессонницу.

Магнитная буря 10-11 сентября будет умеренной, а потому никакого влияния на организм не окажет. Однако она способна нарушать радиосигнал и наносить ущерб работе космических спутников

Следующие магнитные бури, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ожидаются 26 и 27 сентября, а также 7 октября.

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      Вера Павлова
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