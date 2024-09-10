Маск рассказал об угрозе для США от поражения Трампа на выборах

Маск: если Трамп проиграет, в США больше никогда не будет настоящих выборов

Если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет эту гонку, то в США больше никогда не будет настоящих выборов. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter).

«Это будут последние настоящие выборы в США, если Трамп проиграет», — отметил предприниматель.

По мнению Маска, публично заявленной целью большинства лидеров Демократической партии является «как можно более быстрая легализация примерно 15 миллионов нелегальных мигрантов и привлечение еще десятков миллионов человек, которые голосовали бы за демократов». Он добавил, что такая политика «моментально» сделала бы все колеблющиеся штаты «глубоко синими» (синий является цветом Демократической партии — прим. «Ленты.ру») и превратило бы США в «однопартийное государство».

2 сентября Маск заявил, что демократы превратились в «партию преступников». По его словам, преступники являются электоратом Демократической партии, поэтому она ведет себя «слишком мягко» по отношению к ним, так как «не хочет потерять их».