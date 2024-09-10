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21:33, 10 сентября 2024Мир

МИД Ирана опроверг обвинения США в поставках оружия России

Канаани: заявления США о поставках Ираном оружия России — ложь и пропаганда
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mohsen Rezaei / IMAGO / Global Look Press

Обвинения властей США в поставках Ираном оружия России и другим странам являются ложью. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил Нассер Канаани, официальный представитель иранского МИД.

«Распространение ложных и вводящих в заблуждение новостей о поставках иранского оружия в некоторые страны — это всего лишь отвратительная пропаганда и ложь», — высказался дипломат.

Он также отметил, что США распространяют данную дезинформацию для того, чтобы скрыть масштабы «незаконной поддержки» Израиля и его операции в секторе Газа со стороны Вашингтона и других западных стран.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал нанести удар по Ирану. Он призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в исламской республике.

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      Артём Верейкин
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