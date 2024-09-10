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15:11, 10 сентября 2024Бывший СССР

Грузия обсудила с Турцией вступление в НАТО

Министры обороны Грузии и Турции обсудили сотрудничество «НАТО — Грузия»
Яшар Гюлер

Яшар Гюлер. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани и глава Минобороны Турции Яшар Гюлер встретились в Батуми и обсудили успешную реализацию инициатив в рамках сотрудничества «НАТО — Грузия». Об этом сообщает грузинское оборонное ведомство.

«Отмечен вклад Турции в реализацию инициатив, предусмотренных пакетом необходимых документов НАТО — Грузия», — говорится в пресс-релизе. Стороны также обсудили совместное участие в международных учениях.

Встреча прошла в рамках трехстороннего диалога с участием глав министерств обороны Турции и Грузии, а также Азербайджана. С последним Тбилиси обсудил реализацию мирных инициатив в Закавказье.

Ранее США сообщили о переносе совместных учений с Грузией «Достойный партнер — 2024» на неопределенный срок. Чиковани выразил разочарование по этому поводу.

В последнее время отношения между Грузией и Западом заметно ухудшились. Евросоюз не устроило принятие закона об иноагентах парламентом республики и отказ вводить санкции против России. Это затормозило интеграцию Грузии в союз. США позже отказались проводить совместные американо-грузинские военные учения.

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      Сергей Болиев
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