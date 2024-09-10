Минобороны объявило о перешедших под контроль четырех населенных пунктах в ДНР

МО РФ: ВС России взяли под контроль три поселка и город Красногоровку в ДНР

Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль три поселка и один город в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По сообщению Минобороны, под контролем России оказались поселки Водяное, Галицыновка и Григоровка, а также город Красногоровка. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ряда бригад Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 2021 год население Красногоровки составляло почти 15 тысяч человек. В июне украинские власти сообщили, что в городе продолжают жить лишь 236 человек.

Как ранее заявлял секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и начало сентября российские войска взяли под контроль почти тысячу квадратных километров украинской территории.