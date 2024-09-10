Минобороны заявило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны России: группировка войск «Восток» взяла под контроль Водяное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Водяное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что населенный пункт перешел под контроль России в результате слаженных действий группировки войск «Восток». Кроме того, в ДНР за минувшие сутки удалось взять Григоровку и Красногоровку.

В сентябре президент Владимир Путин заявил, что у России давно не было таких темпов наступления в Донбассе, как сейчас. По его данным, армия берет под контроль территории в зоне СВО квадратными километрами.

В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщал, что ВС России за август и начало сентября взяли под контроль почти одну тысячу квадратных километров в зоне проведения спецоперации. Темпы наступления России в Донбассе постоянно растут, отчитался он, добавив, что ежедневно противник теряет около 28 квадратных километров территории и до двух тысяч военных.