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18:20, 10 сентября 2024Мир

Госсекретарь США по ошибке назвал Зеленского премьером

Госсекретарь США Блинкен по ошибке назвал Зеленского премьером Украины

Фото: Claudia Greco / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен по ошибке назвал президента Украины Владимира Зеленского премьер-министром. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одна из целей нашей совместной поездки заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно — о, прошу прощения, президента Зеленского, — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент», — заявил Блинкен.

Таким образом госсекретарь США высказался о предстоящей поездке в Киев, которую он совершит совместно с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол сообщил, что в ходе визита на Украину Блинкен передаст разрешение США на удары по России с помощью дальнобойного оружия.

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      Елизавета Мытарева
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