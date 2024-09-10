На металлургическом заводе в российском городе произошел взрыв

На металлургическом заводе в Нижнем Тагиле произошел взрыв

На металлургическом заводе в Нижнем Тагиле произошел взрыв. Речь идет о предприятии ЕВРАЗ НТМК, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По предварительным данным канала, на предприятии в российском городе взорвался газ, вследствие чего в цеху загорелся коллектор на доменной печи. Ural Mash утверждает, что происшествие могло произойти из-за нарушения техники безопасности.

Как сообщает канал, в больницу доставили мастера и слесаря предприятия, еще одного газовщика не удалось спасти.

Сообщается, что Следственный Комитет возбудил уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

В конце августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел в результате взрыва газовоздушной смеси при проведении ремонтных работ. Во время происшествия пострадали семь человек, еще одного спасти не удалось.