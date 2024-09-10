На Западе заявили об информационной войне Зеленского против Германии

Экс-полковник Тиле: Зеленский проводит информационную войну против Германии

Президент Украины Владимир Зеленский проводит информационную войну против Германии, чтобы добиться новых военных поставок. Об этом заявил экс-полковник Вооруженных сил ФРГ Ральф Тиле в интервью немецкому телеканалу N-TV.

«Зеленский ведет против нас постоянную информационную войну. Он использует СМИ, с помощью которых он хочет заставить нас поставлять Украине оружие большей дальности. Фактически он хочет сделать нас участниками войны с Россией», — рассказал отставной военный.

Тиле подчеркнул, что Украина стремится эскалировать конфликт и втянуть в него страны Запада. По его словам, Германии следует избежать подобного сценария.

Ранее профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер заявил, что конфликт на Украине разрешится на поле боя, так как только после истощения Вооруженных сил республики Киев решится на переговоры с Россией. Он также добавил, что ситуация на поле боя в любом случае складывается в пользу России.