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05:30, 10 сентября 2024Мир

Названы убытки ЕС от разрыва экономических отношений с Россией

Сенатор Климов: ЕС теряет около миллиарда евро в сутки от разрыва отношений с РФ

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Разрыв экономических отношений с Россией и ограничения на поставки энергоносителей привели к тому, что потери Евросоюза в сравнении с 2013 годом составляют порядка миллиарда евро в сутки, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Специалисты, которые есть в структурах Еврокомиссии, говорили, что санкции обернутся плохо. Но в ответ на это сразу пошли разговоры о том, что нужно еще чуть-чуть надавить на Россию, — напомнил Климов. — Но ничего не получилось, время идет, и потери ЕС в сравнении с 2013 годом составляют порядка миллиарда евро в сутки. Это то, что хорошо считается с точки зрения экономических параметров».

По мнению политика, ограничения против России в итоге оказались выгодными только для США, которые получили дополнительную прибыль за счет экспорта энергоносителей в страны Евросоюза и ослабления главного финансово-экономического конкурента в лице ЕС. При этом, как считает сенатор, у стран есть возможность изменить ситуацию, но ею не пользуются.

«Труба ["Северного потока"] лежит, она не взорвана. Можно начать получать газ хотя бы через нее, но этого не делают. Так что полагать, что в Европе прозрели, не стоит — потери были очевидны с самого начала. При этом мы не отказываемся от контактов с ЕС, но нам есть, с кем еще работать. Хотят урегулирования — они знают, кому звонить, куда писать и что предлагать. Для начала — просто убрать с повестки все выпады в адрес России», — рекомендовал Климов.

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