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10:07, 10 сентября 2024Россия

Очевидец драки с чеченцами в Анапе назвал ее причиной упоминание СВО

Очевидец драки с чеченцами в Анапе: конфликт спровоцировало упоминание СВО

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

Драка с участием чеченцев в одном из кафе Анапы была спровоцирована упоминанием специальной военной операции (СВО). Об этом заявил очевидец конфликта Исидор Коченян. Его видеообращение опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

По словам мужчины, к драке привела грубость двух девушек. После того как одна из них отказала в знакомстве уроженцу Чечни, ее подруга усомнилась в мужестве сражающихся в зоне СВО чеченцев, пояснил он. «Она сказала, что если бы здесь был ее парень с СВО, то он бы здесь всех положил», — сказал Коченян.

«Видела я ваши TikTok-войска (...), как вы, как трусы, бегаете», — привел мужчина слова россиянки. Коченян отметил, что после этого беседовавший с ней чеченец смог «сдержать свои эмоции и избежать конфликта именно с девушкой с этой».

9 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов высказался о драке с участием чеченцев. Он обвинил следственные органы, которые заключили двоих уроженцев республики под стражу, в преследовании по национальному признаку. «Может, мы тоже не граждане Российской Федерации, мы просто не знаем, что являемся второсортными?» — поинтересовался он.

Военкор Юрий Котенок отреагировал на 20-минутное видеообращение Алаудинова, задав два вопроса генералу. Он усомнился в факте оскорбления чеченцев по национальному признаку. Кроме того, журналист поинтересовался, какой была бы реакция общественности на происшествие в том случае, если бы национальности девушек и мужчин были изменены. Участники драки должны понести ответственность, предусмотренную законом, подчеркнул он.

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      Алан Босиков
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