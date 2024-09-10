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17:51, 10 сентября 2024Бывший СССР

Полковник раскрыл причину ускорившегося продвижения Российской армии

Полковник Матвийчук: наступление ВС РФ ускорилось из-за проблем у ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Темпы наступления российских военных в зоне украинского конфликта заметно увеличились, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он связал это с особенностями тактики ВС РФ, а также с дефицитом людей и техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наступление ускорилось. Если раньше продвижение составляло несколько сотен метров в сутки, то теперь это полтора–два километра, иногда даже четыре. Это темпы прорыва обороны противника, который происходит в направлении Покровского, Часов Яра, Угледара. На прорыв также указывают ежедневные сводки нашего Минобороны», — добавил полковник.

По мнению Матвийчука, Российской армии удалось добиться успехов, в частности, благодаря изменившейся тактике: военные теперь не идут в лобовые атаки, а совершают маневры, заходят в тыл противника, в том числе, используя подкопы.

«Вторая причина в том, что ВСУ перебросили много частей на Курское направление, — добавил военный. — Ну и в-третьих, у противника большой дефицит в живой силе и технике».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ за минувшие сутки взяли под контроль три поселка и один город в Донецкой народной республике (ДНР). Под контролем России оказались поселки Водяное, Галицыновка и Григоровка, а также город Красногоровка.

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