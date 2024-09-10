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06:00, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная порноактриса рассказала о разрушенных из-за карьеры отношениях

Хлоя Амур

Хлоя Амур. Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Популярная американская порноактриса Хлоя Амур рассказала, что съемки в фильмах для взрослых разрушили ее отношения с бойфрендом. Об этом она заявила в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск вышел на YouTube.

По словам порноактрисы, из-за съемок в фильмах для взрослых их с парнем отношения стали токсичными. «Он начал смотреть видео со мной. Он отпускал комментарии вроде: "А почему с этим человеком ты делаешь те вещи, которые ты не делаешь со мной дома? Почему ты смотришь на него вот так?"» — вспомнила порноактриса.

Порнозвезда отметила, что в итоге через год после начала съемок в откровенных видео они с бойфрендом расстались. «Думаю, он пытался сохранить отношения со мной несмотря ни на что. Мне кажется, что парни никогда полностью не осознают, на что они подписываются в таких ситуациях», — добавила Амур.

Ранее известная порноактриса кубинского происхождения Луна Стар рассказала об отношении бойфренда к ее работе. Так, она раскрыла, что возлюбленный попросил ее не сниматься в фильмах для взрослых с определенными порноактерами.

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      Олег Давыдов
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