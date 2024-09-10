Порноактриса раскрыла главное неоправдавшееся ожидание от съемок в фильмах для взрослых

Популярная американская порноактриса Хлоя Амур назвала главное ожидание от съемок в откровенных видео, которое не оправдалось На эту тему она высказалась в подкасте Holly Randall Unfiltered, выпуск доступен на YouTube.

«Я думала, что съемки всегда будут проходить в гламурных условиях. А на самом деле это не так», — заявила она. По словам Амур, в действительности они не всегда проходят в комфортных условиях. Например, иногда площадка бывает грязной, а съемочная группа ведет себя прохладно по отношению к актерам.

«Я поняла, что не всегда на съемке будет визажист. Не всегда будет фотограф, которому будет не все равно. Не всегда будет красивая локация, не всегда тебя покормят», — добавила Амур.

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