Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:02, 5 сентября 2024Интернет и СМИ

Заработавший миллионы рублей порноактер раскрыл причины ухода из секс-индустрии

Фото: @Stirling Cooper

Порноактер из Австралии Стирлинг Купер раскрыл причины ухода из секс-индустрии. Как пишет The Sun, он раскритиковал фильмы для взрослых и сравнил просмотр откровенных роликов с наркотической зависимостью.

37-летний актер снимался в порно на протяжении пяти лет. По словам Купера, за это время он заработал 250 тысяч долларов (22,5 миллиона рублей по текущему курсу). Покинув порноиндустрию в 2020 году, он стал секс-коучем.

«Когда мужчины стали обращаться ко мне за помощью, стало очевидно, что порно разрушает их сексуальную жизнь и вызывает у них эректильную дисфункцию», — заявил Купер. Как счел бывший порноактер, фильмы для взрослых вызывают у мужчин нереалистичные ожидания относительно внешнего вида женщин и их поведения в постели, вследствие чего падает качество их сексуальной жизни.

Кроме того, он выразил мнение, что откровенные ролики ухудшают мотивацию и снижают амбициозность у мужчин. «Когда тебе просто так дают доступ к бесконечному количеству женщин, твой мозг говорит, что нет никакой нужды давать тебе мотивацию или энергию», — объяснил Купер.

Ранее новозеландская порноактриса Хейли Дэвис заявила о губительном влиянии откровенных видео на ее сексуальную жизнь. Она призналась, что в прошлом была зависима от порнографии.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Финляндия изъяла жилье у актеров Федосеевой-Шукшиной, Кондулайнен и Пашутина. Какой повод придумали в Хельсинки?

      МИД обвинил США в стерилизации информационного пространства

      Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

      Захарова заявила о деградации США из-за санкций против российских СМИ

      Полковник высказался о прогрессе ВС РФ в выполнении задач СВО

      Белла Хадид снялась в прозрачных трусах для рекламы парфюма

      Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

      Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

      На Западе признали неизбежность поражения Украины

      Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше