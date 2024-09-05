Заработавший миллионы рублей порноактер раскрыл причины ухода из секс-индустрии

Порноактер из Австралии Стирлинг Купер раскрыл причины ухода из секс-индустрии. Как пишет The Sun, он раскритиковал фильмы для взрослых и сравнил просмотр откровенных роликов с наркотической зависимостью.

37-летний актер снимался в порно на протяжении пяти лет. По словам Купера, за это время он заработал 250 тысяч долларов (22,5 миллиона рублей по текущему курсу). Покинув порноиндустрию в 2020 году, он стал секс-коучем.

«Когда мужчины стали обращаться ко мне за помощью, стало очевидно, что порно разрушает их сексуальную жизнь и вызывает у них эректильную дисфункцию», — заявил Купер. Как счел бывший порноактер, фильмы для взрослых вызывают у мужчин нереалистичные ожидания относительно внешнего вида женщин и их поведения в постели, вследствие чего падает качество их сексуальной жизни.

Кроме того, он выразил мнение, что откровенные ролики ухудшают мотивацию и снижают амбициозность у мужчин. «Когда тебе просто так дают доступ к бесконечному количеству женщин, твой мозг говорит, что нет никакой нужды давать тебе мотивацию или энергию», — объяснил Купер.

Ранее новозеландская порноактриса Хейли Дэвис заявила о губительном влиянии откровенных видео на ее сексуальную жизнь. Она призналась, что в прошлом была зависима от порнографии.