Посетители музея разглядели «доказательство путешествий во времени» на картине XVII века

Посетители Лондонской национальной галереи разглядели «доказательство путешествий во времени» на портрете работы художника XVII века. Об этом пишет Daily Star.

Внимание некоторых любителей искусства привлекла картина «Портрет мальчика» фламандского мастера Фердинанда Бола. На полотне изображен восьмилетний мальчик, позирующий рядом со столом, на котором стоят кубок и блюдо с лимонами. Ребенок одет в белую рубашку и черную куртку верху. На ногах у мальчика черные ботинки и белые чулки.

При этом некоторые посетители музея утверждают, что разглядели на ботинках эмблему фирмы Nike, которая появилась только в 1964 году. Одной из первых «таинственную особенность» картины заметила 57-летняя Фиона Фоскетт, которая пришла в музей с дочерью. «И я говорю дочке: "Погоди, он что, в кроссовках Nike?" Судя по возрасту, он должно быть первый обладатель таких в мире. Или он настоящий путешественник во времени?» — задалась вопросам британка.

Нижняя часть картины «Портрет мальчика» Фердинанда Бола Фото: Public domain / Wikipedia

Сотрудникам Лондонской национальной галереи понравилась наблюдательность и воображение Фоскетт, и они даже попросили своих подписчиков в социальных сетях найти «современную деталь» на работе Бола.

Впрочем, поклонники искусства сразу же разоблачили «путешественника во времени». Один из них написал, что «эмблема Nike» появилась потому, что на ногах мальчика белые чулки, а на черных туфлях есть банты. Бант скрывает часть носка, оставляя видимо только узкую изогнутую полоску ткани, которую и объявили эмблемой современного бренда.

В июне 2023 года сообщалось, что любители искусства обнаружили советский спутник на картине XVI века с Иисусом. Сторонники теорий о путешествиях во времени нашли космический аппарат на алтарной картине кисти итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии» 1595 года.

