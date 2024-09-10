По факту жестокой расправы с топором над российским следователем возбудили дело

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства следователя топором

В Пермском крае по факту расправы над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.

С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью. На теле имеются множественные ранения от ударов топором.

Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. По предварительным данным, причиной расправы стала ревность.

Евгений Середкин пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов.