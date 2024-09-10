Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 10 сентября 2024Силовые структуры

По факту жестокой расправы с топором над российским следователем возбудили дело

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту убийства следователя топором

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Пермском крае по факту расправы над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Об этом во вторник, 10 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление СКР.

С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью. На теле имеются множественные ранения от ударов топором.

Подозреваемый задержан, он уже дал признательные показания. По предварительным данным, причиной расправы стала ревность.

Евгений Середкин пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

      Захарова назвала причину атак Украины на Россию

      Звезда «Голодных игр» вышла на публику без штанов

      Российские паралимпийцы столкнулись с проблемой при возвращении с Игр-2024

      Криптовалютные кошельки научились обчищать через смартфоны

      Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

      Пенсионер нацгвардии набросился с топором на российского следователя

      В аэропорту Татарстана сняли ограничения на полеты

      Британия допустила возможность снятия санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше