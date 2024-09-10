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02:39, 10 сентября 2024Мир

Последний посол США в СССР оценил эффективность санкций против России

Последний посол США в СССР Мэтлок: санкции против России сделали ее автономнее

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Санкции, которые ввели против России западные страны, сделали страну автономнее, заявил последний посол США в СССР Джек Мэтлок, который занимал эту должность с 1987 по 1991 год. Такое мнение он выразил в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера, передает РИА Новости.

«Я бы сказал, что экономические санкции против России не справляются с той задачей, ради которой они вводились. Они были направлены на то, чтобы разрушить российскую экономику, однако этого не произошло. Они лишь сделали ее более автономной», — отметил он.

Вместе с этим ограничения побудили РФ больше сотрудничать с Китаем, Ираном и Северной Кореей, что в долгосрочной перспективе является невыгодным как для США, так и для Европы, считает дипломат.

В июле западные экс-дипломаты в письме призвали США инициировать переговоры с Россией по Украине, после чего немедленно перейти к прекращению огня. Под этим призывом, среди прочих, подписались Мэтлок, а также посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы Энтони Брентон.

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      Сергей Грехов
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