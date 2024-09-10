Пострадавшим от атаки дрона жителям Подмосковья назвали время заселения в квартиры

ФКР: заселение на 9-13 этажи дома в Раменском возможно через 2-3 месяца

Заселение в квартиры на 9-13 этажах пострадавшего от атаки беспилотника дома на Спортивном проезде в Раменском будет невозможно в течение двух-трех месяцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Московской области Валерия Николова.

«У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи. Из этих квартир вам администрация поможет вынести всю мебель», — обратился Николов к жителям. Он добавил, что в течение двух-трех месяцев будут проходить работы по восстановлению дома. Ремонт будет проводиться без соблюдения режима тишины, отметил он.

Жители 1-6 этажей смогут попасть в свои квартиры уже сегодня, чтобы забрать личные вещи и оценить обстановку, сообщил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья возьмут на себя расходы по восстановлению жилья пострадавших после атаки беспилотников жителей региона.

В результате атаки БПЛА в ночь на 10 сентября оказалась повреждена многоэтажка на Спортивном проезде Раменского городского округа. Там повреждены 54 из 102 квартир. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали три человека, еще одну женщину спасти не удалось. Также пострадал дом на Высоковольтной улице, где загорелись пять балконов, в сами квартиры огонь не перешел.