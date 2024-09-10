Премьер Украины прокомментировал информацию о передаче России иранских ракет

Шмыгаль не смог подтвердить поставки иранских баллистических ракет России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не смог подтвердить информацию о поставке России иранских баллистических ракет. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

В субботу, 7 сентября, американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Иран якобы передал России баллистические ракеты малой дальности для использования на Украине. Впоследствии иранский МИД опроверг данные сообщения. Официальный представитель ведомства Насер Канаани назвал информацию о передаче ракет необоснованной.

«Пока в моем распоряжении нет конкретного факта, что россияне получили и используют эти ракеты», — сказал Украинский премьер.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев надеется увидеть представителей более 150 стран на втором «саммите мира». Первое подобное мероприятие проходило с 15 по 16 июня в Швейцарии. В нем приняли участие 90 государств, однако России среди них не было.

