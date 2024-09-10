Производителей призвали правильно утилизировать текстильные отходы

Утилизацию текстильных отходов обсудили на выставке Technotextil-2

Производителям следует уделять больше внимания вопросу сбора и утилизации текстильных отходов. Таким мнением в ходе обсуждения на выставке Technotextil-2 поделилась исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, передает «Экология».

К сожалению, отраслевое сообщество пока не полностью осознает значение расширенной ответственности производителей (РОП), отметила она, добавив, что следует работать над тем, чтобы данный механизм регулирования стал возможностью, а не обременением.

Ассоциация выступила с инициативой создания стандарта и сертификации компаний, желающих заниматься сбором и сортировкой текстиля профессионально. На базе «Ресурса» также была разработана дорожная карта, которая поможет в разы увеличить объем собираемого текстиля. В настоящее время ассоциация рассматривает возможные решения для верификации сборщиков текстильных отходов. Кроме того, проводится эксперимент по сбору текстиля от жителей в Санкт-Петербурге в кооперации с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), рассказала Гулимова.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил выделить текстильные отходы в России в отдельную категорию в классификаторе отходов, чтобы регулировать их сбор и утилизацию.