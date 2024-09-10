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21:51, 10 сентября 2024Россия

Прятавшиеся в подвале от ВСУ пенсионеры подарили российским военным автомобиль

Пенсионеры из Курской области отдали военным автомобиль для вывоза раненых
СюжетМинобороны

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Прятавшиеся в подвале от Вооруженных сил Украины (ВСУ) пенсионеры из села в Курской области подарили российским военным, спасшим их, свой автомобиль, чтобы можно было вывозить раненых. Об этом рассказала РИА Новости местная жительница Надежда.

По ее словам, машину отдали военным, чтобы те вывозили раненых. Отмечается, что супруги пенсионеры скрывались в подвале своего дома в селе Русская Конопелька больше двух недель. Российские военные эвакуировали их, когда появилась такая возможность.

Ранее Минобороны РФ заявило о срыве попыток атак ВСУ в Курской области. Потери противника в результате попыток продвижения в российском регионе составили до 70 человек. В ведомстве уточнили, что украинские военные предпринимали попытки атак в направлении Борок, Кремяной, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

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      Марина Совина
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