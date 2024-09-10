Пушилин оценил ситуацию с обстрелами в ДНР

Пушилин: ситуация с обстрелами в ДНР улучшается по мере продвижения ВС России

Ситуация с обстрелами в Донецкой народной республике (ДНР) улучшается по мере продвижения Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин оценил ситуацию с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. По его информации, за последнюю неделю жертвами обстрелов стали шесть человек, еще 58 были ранены.

При этом глава ДНР отметил улучшение ситуации за последние недели. «Пусть не так быстро, но это действительно очень четко коррелирует с тем, как отодвигается линия фронта», — подчеркнул он.

Ранее Пушилин сообщил о продвижении российских военных в районе Нью-Йорка. По его информации, ВС России продвинулись более чем на километр.