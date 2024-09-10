Россия снизила поставки агропродукции за рубеж

ФТС: экспорт российской агропродукции снизился на 4,6 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы экспорта российской продукции АПК (агропромышленного комплекса) снизились на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 23,9 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Для сравнения, в январе-июле прошлого года показатель находился на уровне в 25,1 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 1,2 миллиарда в денежном выражении, следует из статистики ведомства.

Что касается импорта продукции АПК в Россию, то его стоимость за отчетный период упала на 0,8 процента, или на 100 миллионов долларов — с 21,2 миллиарда в январе-июле 2023-го до 21,1 миллиарда.

По итогам 2023 года Россия экспортировала продукцию АПК на общую сумму в 43,5 миллиарда долларов. Суммарные объемы импорта за тот же период составили 35,1 миллиарда в денежном выражении. Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, к 2030 году показатель должен достичь отметки примерно в 55 миллиардов долларов и увеличиться к уровню 2021-го в полтора раза.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что по итогам сельхозсезона 2023-2024, который завершился 30 июня, российские агроэкспортеры смогли занять первое место в мире по объемам вывоза пшеницы и ячменя. Согласно данным ведомства, в целом по экспорту зерновых РФ за отчетный период оказалась на третьей строчке в глобальном рейтинге.