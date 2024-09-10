Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 10 сентября 2024Экономика

Россия снизила поставки агропродукции за рубеж

ФТС: экспорт российской агропродукции снизился на 4,6 процента в январе-июле

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы экспорта российской продукции АПК (агропромышленного комплекса) снизились на 4,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 23,9 миллиарда долларов в денежном выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Для сравнения, в январе-июле прошлого года показатель находился на уровне в 25,1 миллиарда долларов. Таким образом, за 12 месяцев показатель сократился на 1,2 миллиарда в денежном выражении, следует из статистики ведомства.

Что касается импорта продукции АПК в Россию, то его стоимость за отчетный период упала на 0,8 процента, или на 100 миллионов долларов — с 21,2 миллиарда в январе-июле 2023-го до 21,1 миллиарда.

По итогам 2023 года Россия экспортировала продукцию АПК на общую сумму в 43,5 миллиарда долларов. Суммарные объемы импорта за тот же период составили 35,1 миллиарда в денежном выражении. Согласно майским указам президента РФ Владимира Путина, к 2030 году показатель должен достичь отметки примерно в 55 миллиардов долларов и увеличиться к уровню 2021-го в полтора раза.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что по итогам сельхозсезона 2023-2024, который завершился 30 июня, российские агроэкспортеры смогли занять первое место в мире по объемам вывоза пшеницы и ячменя. Согласно данным ведомства, в целом по экспорту зерновых РФ за отчетный период оказалась на третьей строчке в глобальном рейтинге.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Россиянин развеял несколько стереотипов о жизни на Сахалине

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше