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06:12, 10 сентября 2024Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Полянский: встреча СБ ООН по поставкам оружия Запада Украине пройдет 13 сентября

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) по поставкам западного оружия Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский уточнил, что заседание СБ ООН по поставкам оружия Запада Украине пройдет 13 сентября в 10:00 по Нью-Йорку — 17:00 по московскому времени.

«Кроме того, впереди "высокая неделя" Генассамблеи ООН (24-27 сентября) и сложно себе представить, что "просроченный" украинский главарь не "раскрутит" западников на какое-то мероприятие со своим участием — держим его в уме», — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина ехать на Генассамблею ООН. По его словам, сейчас российскому лидеру не стоит совершать поездки в США.

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      Марина Совина
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