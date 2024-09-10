Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия Украине

Полянский: встреча СБ ООН по поставкам оружия Запада Украине пройдет 13 сентября

Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) по поставкам западного оружия Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Полянский уточнил, что заседание СБ ООН по поставкам оружия Запада Украине пройдет 13 сентября в 10:00 по Нью-Йорку — 17:00 по московскому времени.

«Кроме того, впереди "высокая неделя" Генассамблеи ООН (24-27 сентября) и сложно себе представить, что "просроченный" украинский главарь не "раскрутит" западников на какое-то мероприятие со своим участием — держим его в уме», — написал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ Владимира Путина ехать на Генассамблею ООН. По его словам, сейчас российскому лидеру не стоит совершать поездки в США.