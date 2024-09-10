Россиян предупредили об опасных для жизни комнатных растениях

Эксперт Литвинова: большинство комнатных растений ядовиты и опасны для жизни

Большинство комнатных растений ядовиты и представляют опасность для жизни детей и животных. Об этом предупредила россиян старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова в беседе с 360.ru.

Эксперт отметила, что проще назвать не ядовитые растения. К ним относятся, например, алоэ, каланхоэ и бегонии, которые было принято выращивать дома в советское время. А вот значительная часть современных комнатных растений — токсичны.

Самыми опасными цветами Литвинова назвала горшочные цикламены. Также ядовиты диффенбахии, сок которых может вызывать у человека химические ожоги, аглаонемы и многие другие растения.

Специалистка посоветовала убрать все домашние цветы подальше от животных. Если питомцы погрызут растения из любопытства, то либо сильно отравятся, либо получат ожоги слизистых. Аналогичная опасность есть и для детей, поэтому важно предупредить их о возможных рисках и не допускать до цветов.

Ранее дачникам посоветовали посадить нарциссы, чтобы прогнать грызунов с участка. Луковицы этого растения ядовиты для мышей. Поэтому вредители будут избегать территорий, на которых есть такой цветок.