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15:09, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали главного друга аллергиков осенью

Врач Малышева назвала воду главным другом аллергиков осенью и весной

Фото: engin akyurt / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «главного друга» аллергиков во время сезонного обострения. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на сайте телеканала.

«Для аллергиков в сезон поллинозов — весной и осенью — главный друг — вода», — отметила Малышева.

Врач заявила, что людям, у которых есть аллергия, необходимо промывать нос спреями или шприцем с водой, а также мыть голову, чтобы вымывать аллергены. Также Малышева порекомендовала делать влажную уборку квартиры.

Ранее аллерголог Ирина Манина назвала два лекарства, которые должны быть в аптечке в сезон аллергии. Она заявила, что в качестве препаратов для первой помощи аллергики должны иметь адреналин и преднизолон. Остальные медикаменты должен подобрать врач, отметила Манина.

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      Мария Большакова
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