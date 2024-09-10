Россиянам назвали главного друга аллергиков осенью

Врач Малышева назвала воду главным другом аллергиков осенью и весной

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «главного друга» аллергиков во время сезонного обострения. Выпуск с рекомендациями специалиста доступен на сайте телеканала.

«Для аллергиков в сезон поллинозов — весной и осенью — главный друг — вода», — отметила Малышева.

Врач заявила, что людям, у которых есть аллергия, необходимо промывать нос спреями или шприцем с водой, а также мыть голову, чтобы вымывать аллергены. Также Малышева порекомендовала делать влажную уборку квартиры.

Ранее аллерголог Ирина Манина назвала два лекарства, которые должны быть в аптечке в сезон аллергии. Она заявила, что в качестве препаратов для первой помощи аллергики должны иметь адреналин и преднизолон. Остальные медикаменты должен подобрать врач, отметила Манина.