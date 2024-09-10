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19:21, 10 сентября 2024Россия

Россияне на мотоцикле врезались в машину, пролетели несколько метров и попали на видео

Столкновение мотоцикла с внедорожником в Набережных Челнах попало на видео

Мотоциклист с девушкой на пассажирском месте врезались во внедорожник, пролетели несколько метров и попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

ДТП произошло на перекрестке Беляева и Раскольникова. На кадрах видно, как на перекресток выехал автомобиль. Справа по дороге на скорости к нему приближается мотоцикл. После столкновения водителя мотоцикла и пассажирку выбросило с транспортного средства. Мотоцикл при аварии разорвало пополам.

Двух пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. У находившегося за рулем мотоцикла молодого человека не было водительских прав.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, сбил женщину на зебре, а ехавший за ним напарник поругался с очевидцами происшествия и толкнул пенсионера.

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      Никита Абрамов
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