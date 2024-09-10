Россияне назвали повышающие продуктивность цвета

Более трети россиян назвали зеленый цвет повышающим продуктивность

Более трети (34 процента) россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса компании «Рокфон».

Еще 28 процентов опрошенных отдали предпочтение сине-голубым тонам, 12 процентов выбрали оранжевую палитру, 11 процентов — фиолетовую, 10 процентов — красную и 5 процентов — желтую. Большинство (34 процента) россиян также считают, что пастельные тона в интерьере оказывают на них успокаивающее воздействие, 22 процента раздражают излишне яркие, «кислотные» оттенки, а 13 процентов не любят помещения с белыми стенами, поскольку те «навевают тоску».

Руководитель компании «Рокфон» Роман Карташев отметил, что результаты опроса в целом соответствуют актуальной тенденции в отделке интерьеров, когда дизайнеры советуют использовать пастельные оттенки базовых цветов, разбавляя их яркими включениями в элементах декора, предметах интерьера или аксессуарах.

Ранее россияне назвали главной помехой на работе выгорание и недостаток энергии. На снижение продуктивности также влияют недостаток мотивации и отсутствие ясных целей и задач.