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11:44, 10 сентября 2024Среда обитания

Россияне назвали повышающие продуктивность цвета

Более трети россиян назвали зеленый цвет повышающим продуктивность

Фото: Aleksandra Sapozhnikova / Unsplash

Более трети (34 процента) россиян считают, что зеленый цвет повышает продуктивность. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса компании «Рокфон».

Еще 28 процентов опрошенных отдали предпочтение сине-голубым тонам, 12 процентов выбрали оранжевую палитру, 11 процентов — фиолетовую, 10 процентов — красную и 5 процентов — желтую. Большинство (34 процента) россиян также считают, что пастельные тона в интерьере оказывают на них успокаивающее воздействие, 22 процента раздражают излишне яркие, «кислотные» оттенки, а 13 процентов не любят помещения с белыми стенами, поскольку те «навевают тоску».

Руководитель компании «Рокфон» Роман Карташев отметил, что результаты опроса в целом соответствуют актуальной тенденции в отделке интерьеров, когда дизайнеры советуют использовать пастельные оттенки базовых цветов, разбавляя их яркими включениями в элементах декора, предметах интерьера или аксессуарах.

Ранее россияне назвали главной помехой на работе выгорание и недостаток энергии. На снижение продуктивности также влияют недостаток мотивации и отсутствие ясных целей и задач.

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      Мария Черкасова
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