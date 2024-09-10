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11:39, 10 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин отрубил руку сожительнице и получил 12 лет колонии

В Пермском крае осудили на 12 лет мужчину, отрубившего руку сожительнице

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Пермском крае осудили на 12 лет 27-летнего местного жителя, отрубившего руку сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 117 («Истязание»), части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»), части 1 статьи 161 («Грабеж»), части 1 статьи 131 («Изнасилование»), части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и части 2 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, летом 2023 года мужчина из ревности две недели незаконно удерживал подругу в квартире. Он лишил ее средств связи и сковал наручниками. Кроме того, осужденный избивал женщину и подвергал насилию. В один из дней он ампутировал потерпевшей кисть правой руки.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за расправу над знакомым во время ссоры.

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      Екатерина Кашурникова
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