Россиянина приговорили к семи с половиной годам за расправу над знакомым во время ссоры

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 7,5 года за убийство оппонента

В Свердловской области суд приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима местного жителя за расправу над знакомым во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признали виновным по статье 111 УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, в ночь на 16 мая у пьяного подсудимого возник конфликт со знакомым, с которым они вместе работали на территории кладбища. Во время ссоры фигурант избил пострадавшего, а потом вытолкнул его из вагончика, в котором они жили, и несколько раз ударил его металлическим совком. Осужденный сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области суд рассмотрит дело местного жителя, забившего до смерти жену.