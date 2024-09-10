Россиянина арестовали за стрельбу из автомата в магазине

В Курске отправили в СИЗО мужчину, устроившего стрельбу в магазине из-за выпивки

В Курске суд арестовал 42-летнего мужчину, открывшего стрельбу из автомата в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Игорь Черноморцев будет находиться в СИЗО до 4 ноября.

По данным ведомства, россиянин на глазах у других посетителей напал на сотрудника магазина с предметом, схожим с автоматом Калашникова. Это произошло во время проведения в Курской области контртеррористической операции. В ГУ МВД по региону «Ленте.ру» уточнили, что злоумышленник похитил алкоголь. Отмечается, что при этом никто не пострадал.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

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