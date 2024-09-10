Алаудинов: на курском направлении уничтожили танк и другую технику ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале рассказал, что российские операторы дронов уничтожили на курском направлении танк Вооруженных сил Украины (ВСУ), который им ранее удалось восстановить.

«Вчера ночью мы наблюдали, как один танк покоцанный решили забрать украинцы, забрали этот танк, подцепили его, притащили на Суджу, и мужики у нас там, профессионалы есть, уничтожили оба танка», — заявил он.

По его словам, военные ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ продвинуться вглубь территории России, уничтожив танк, боевую бронированную машину, а также пушку.

Ранее аналитик Марк Епископос объяснил цель ВСУ в Курской области и подчеркнул, что на Западе сочтут уход ВСУ из региона личным провалом президента Украины Владимира Зеленского.