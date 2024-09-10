Российский боец Лазарь: солдаты ВСУ в Курской области обстреливают друг друга

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области неоднократно обстреливали друг друга. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным Лазарь. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал Лазарь.

Он пояснил, что подобные ситуации возникали из-за неправильной организации и плохой связи в рядах украинских войск. Лазарь вспомнил, что из-за одного случая «дружественного огня» ВСУ пришлось оставить позиции, что позволило зайти российской армии в Гапонов лес.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть план по выдавливанию украинских войск из Курской области. Однако публично обсуждать его нельзя, подчеркнул он.