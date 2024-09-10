Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 10 сентября 2024Россия

Российский боец рассказал об атакующих друг друга украинских солдатах в Курской области

Российский боец Лазарь: солдаты ВСУ в Курской области обстреливают друг друга

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области неоднократно обстреливали друг друга. Об этом рассказал командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным Лазарь. Слова военнослужащего приводит РИА Новости.

«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — рассказал Лазарь.

Он пояснил, что подобные ситуации возникали из-за неправильной организации и плохой связи в рядах украинских войск. Лазарь вспомнил, что из-за одного случая «дружественного огня» ВСУ пришлось оставить позиции, что позволило зайти российской армии в Гапонов лес.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Вооруженных сил (ВС) России есть план по выдавливанию украинских войск из Курской области. Однако публично обсуждать его нельзя, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о массированной атаке беспилотников ВСУ на регионы России

      Посетившему все страны мира мужчине пришлось четырежды опровергать подозрения в шпионаже

      В России анонсировали дискуссию о необходимости наличных денег

      Акции китайских компаний рухнули

      Украина попросила бронетехнику у Австралии

      В России Гашека назвали конченым негодяем

      Воробьев раскрыл новые данные по пострадавшим из-за атаки БПЛА в Раменском

      SpaceX запустила туристическую миссию Polaris Dawn

      Звезда сериала «Слово пацана» снялся для мерча Канье Уэста

      Удар «Искандера» по американской РСЗО и живой силе ВСУ попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше