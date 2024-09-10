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04:15, 10 сентября 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» приняла откровенные позы в купальнике

Клаудия Романи

Клаудия Романи. Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала подписчикам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, запечатлена в оголяющем тело купальнике из ассортимента бренда американской телезвезды Кайли Дженнер Khy. При этом она надела туфли с открытым носом, солнцезащитные очки и длинные серьги в виде бантов.

Во время фотосессии знаменитость принимала откровенные позы. Так, например, она повернулась к камере спиной и продемонстрировала на камеру крупным планом обнаженные ягодицы.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, показала внешность без макияжа.

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      Карина Черных
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