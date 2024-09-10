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06:06, 11 сентября 2024Экономика

В ЕС поставили под вопрос одно из соглашений с Украиной из-за санкций против России

В ЕС раскритиковали новые санкции Украины против поставок нефти из России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Член Европарламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер поставил вод вопрос соглашение об ассоциации Евросоюза (ЕС) с Украиной из-за рестрикций Киева в отношении поставок нефти из России. Новые санкции евродепутаты раскритиковали в своем обращении к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Украина ввела санкции против российской нефтяной компании "Лукойл", что привело к прекращению поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через территорию Украины. Это напрямую угрожает поставкам в несколько стран-членов ЕС, особенно в Венгрию и Словакию», — напомнил автор обращения.

В связи с этим он обращается к Еврокомиссии с рядом вопросов относительно ее оценки сложившейся ситуации.

Рассматривает ли Еврокомиссия это как попытку оказать давление на два государства-члена ЕС и считает ли она, что такое поведение может представлять собой нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает прерывание поставок энергоносителей?

Фернан Картайзерчлен Европарламента (ЕП) от Люксембурга

Кроме того, он спросил, считает ли ЕК приемлемым тот факт, что «страна-кандидат сознательно и преднамеренно проводила политику, которая негативно влияет на экономические интересы ряда государств-членов ЕС». Картайзер также поинтересовался, какими будут последствия для Украины в случае продолжения блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Украина остановила поставки нефти от российской компании «Лукойл» по нефтепроводу «Дружба» в середине июля 2024-го. Пострадавшие Венгрия и Словакия потребовали от Еврокомиссии принять ответные меры.

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не сможет выжить без поставок российской нефти, которые идут по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. По его словам, республика в случае остановки транзита «полностью лишается нефти», потому что не имеет достаточной альтернативной инфраструктуры и не сможет удовлетворить спрос граждан и предприятий.

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      Варвара Кошечкина
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