Шойгу рассказал об оценке инициативы Китая и Бразилии по Украине

Шойгу: более 110 стран позитивно оценили инициативы Китая и Бразилии по Украине

Более 110 стран позитивно оценили инициативы Китая и Бразилии по Украине, в основе которых лежит стамбульский проект 2022 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«На столе много разных предложений, но все-таки... Заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное», — рассказал он.

По словам Шойгу, сейчас мир фактически рассматривает условия договора, которые обсуждались Россией и Украиной весной 2022 года, спустя несколько месяцев после начала конфликта. Он подчеркнул, что тогда стамбульские предложения «устраивали всех».

Ранее Шойгу исключил переговоры с Киевом до вытеснения украинских формирований из Курской области. Он, в частности, заявлял, что попытки Украины атаковать Курскую атомную электростанцию в Курчатове являются верхним уровнем терроризма.