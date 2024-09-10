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10:48, 10 сентября 2024Мир

Шойгу сравнил западные страны с «ворьем» из-за ареста российских активов

Шойгу об аресте российских активов: Запад ведет себя как банальное ворье

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Если бы Запад чувствовал безнаказанность, он забрал бы российские активы. Так секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прокомментировал отношение западных стран к арестованным активам России в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Экс-министр обороны сравнил западные страны с «банальным ворьем». «Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным», — отметил он.

Ранее Минобороны Франции сообщило о планах Евросоюза выделить Парижу 300 миллионов евро из доходов от замороженных активов России для поставки вооружений Украине. Еврокомиссия договорилась с Генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны.

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      Виктория Кондратьева
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