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08:01, 10 сентября 2024Силовые структуры

Следователи приступили к осмотру места падения беспилотника в Подмосковье

СК прибыл на место падения беспилотника в подмосковном Раменском

Фото: Алексей Штокал / ТАСС

В подмосковный город Раменское, где упали фрагменты украинского беспилотника, прибыли сотрудники Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи и криминалисты приступили осмотру места происшествия в Спортивном проезде, где в результате атаки дрона загорелись квартиры на 11 и 12 этажах жилого дома.

Пострадали три человека, их госпитализировали. 46-летняя женщина не выжила. Власти переселили в пункты временного проживания 43 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Раменским городским округом.

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      Любовь Ширижик
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