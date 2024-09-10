Следователи приступили к осмотру места падения беспилотника в Подмосковье

СК прибыл на место падения беспилотника в подмосковном Раменском

В подмосковный город Раменское, где упали фрагменты украинского беспилотника, прибыли сотрудники Следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи и криминалисты приступили осмотру места происшествия в Спортивном проезде, где в результате атаки дрона загорелись квартиры на 11 и 12 этажах жилого дома.

Пострадали три человека, их госпитализировали. 46-летняя женщина не выжила. Власти переселили в пункты временного проживания 43 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Раменским городским округом.