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20:03, 10 сентября 2024Экономика

Sony отменит бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины

Sony прекратит с ноября бесплатную подписку PlayStation Plus для украинцев

Фото: Unsplash

Японская корпорация Sony прекратит с ноября 2024 года бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины. Об этом сообщает Telegram-канал CyberSlovo со ссылкой на уведомление от украинского подразделения PlayStation.

Решение затронет граждан Украины, у которых есть игровые консоли PS4 и PS5, уточняется в заявлении Sony. В корпорации подчеркнули, что бесплатная подписка PlayStation Plus с начала боевых действий в стране «была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом».

В октябре 2024 года подобная подписка для украинцев продолжит действовать. В письме местным пользователям указывается, что им будет предоставлен ваучер на 30 дней бесплатного доступа к сервису. Дополнительный они смогут получить в октябре. Однако с ноября такой возможности у жителей страны больше не будет, и с этого времени подписку придется оплачивать.

Что касается России, то руководство Sony еще в марте 2022 года объявило о приостановке в стране продаж своих консолей PlayStation из-за начала боевых действий на Украине. В феврале 2024-го японская корпорация ограничила возможность активировать видеоигры в маркете Steam на территории России и Белоруссии в рамка ужесточения санкций.

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      Анатолий Акулов
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