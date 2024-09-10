Sony отменит бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины

Sony прекратит с ноября бесплатную подписку PlayStation Plus для украинцев

Японская корпорация Sony прекратит с ноября 2024 года бесплатную подписку PlayStation Plus для граждан Украины. Об этом сообщает Telegram-канал CyberSlovo со ссылкой на уведомление от украинского подразделения PlayStation.

Решение затронет граждан Украины, у которых есть игровые консоли PS4 и PS5, уточняется в заявлении Sony. В корпорации подчеркнули, что бесплатная подписка PlayStation Plus с начала боевых действий в стране «была важным проявлением солидарности с украинским игровым сообществом».

В октябре 2024 года подобная подписка для украинцев продолжит действовать. В письме местным пользователям указывается, что им будет предоставлен ваучер на 30 дней бесплатного доступа к сервису. Дополнительный они смогут получить в октябре. Однако с ноября такой возможности у жителей страны больше не будет, и с этого времени подписку придется оплачивать.

Что касается России, то руководство Sony еще в марте 2022 года объявило о приостановке в стране продаж своих консолей PlayStation из-за начала боевых действий на Украине. В феврале 2024-го японская корпорация ограничила возможность активировать видеоигры в маркете Steam на территории России и Белоруссии в рамка ужесточения санкций.