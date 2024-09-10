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10:50, 10 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Черкасской области

Глава ОВА Табурец: в Черкасской области был поврежден объект инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Черкасской области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

По его словам, пораженный объект располагался в Уманском районе. О какой именно инфраструктуре идет речь, Табурец не уточнил.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области во вторник с 01:38 до 07:21 действовала воздушная тревога. Спустя несколько часов после отмены, в 10:34, она была вновь объявлена в регионе.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области были повреждены объекты инфраструктуры, предприятие и линия электропередачи. Информацию об этом подтвердил глава местной ОВА Сергей Лысак.

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      Екатерина Грищенко
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