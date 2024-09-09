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18:59, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

Глава ОВА Лысак: в Днепропетровской области было повреждено предприятие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Днепропетровской области Украины было повреждено предприятие. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, объект находился в Никополе. О каком именно предприятии идет речь, а также какие повреждения оно получило, не уточняется.

Вместе с тем в регионе были повреждены объекты инфраструктуры и линия электропередачи, добавил Лысак.

Ранее сообщалось, что в шести регионах Украины были поражены энергетические объекты. Инфраструктура располагалась в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Черниговской областях.

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      Екатерина Грищенко
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