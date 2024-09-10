WSJ: на Украине молодые люди готовы обменять территории на мир

На Украине молодые люди готовы обменять территории на мир. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечают журналисты со ссылкой на результаты опросов, многие молодые украинцы готовы принять «несовершенный мир» для прекращения боевых действий. Так, по словам 33-летней жительницы подконтрольного Киеву города Запорожье, она начала пересматривать свое мнение о мирных переговорах после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году. После этого ее мужа забрали на фронт. Теперь женщина признается, что согласна на передачу Москве всех контролируемых Вооруженными силами (ВС) России территорий для завершения конфликта.

«Сам факт того, что люди, похоже, больше готовы к переговорам с Россией, является большим изменением», — отметил директор Центра международных исследований в Одессе Владимир Дубовик.

Ранее в Министерстве иностранных дел России оценили вероятность переговоров с Киевом. Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова, в условиях нападения армии Украины на Курскую область диалог с Киевом невозможен.