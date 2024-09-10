Суд наказал «Кинопоиск» за пропаганду педофилии

Сервис «Кинопоиск» оштрафовали на семь миллионов рублей за пропаганду педофилии

Стриминг-сервис «Кинопоиск» признан виновным в пропаганде педофилии. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Таганский районный суд города Москвы признал ООО "Кинопоиск" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ ("Пропаганда педофилии")», — говорится в заявлении.

По решению суда, онлайн-кинотеатр обязан выплатить штраф в размере семи миллионов рублей.

В пресс-службе «Кинопоиска» сообщили «Ленте.ру», что онлайн-кинотеатр намерен оспаривать данное решение. Там объяснили, что в фильме Гаспара Ноэ «Любовь», за который сервис и получил штраф, есть сцена секса главного героя студента и его соседки, которой по сюжету 16 лет. «Уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет. Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением (...) В сцене нет принуждения или насилия», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что «Кинопоиск» был оштрафован за пропаганду нетрадиционных отношений.