Суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминг-сервис «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола"», — сообщили в пресс-службе суда.

Размер штрафа составил три миллиона рублей.

В июле 2023 года сообщалось, что площадка была оштрафована за отсутствие маркировки 18+ на материалах, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений.