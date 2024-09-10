Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:22, 10 сентября 2024Культура

Суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений

Фото: Thought Catalog / Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминг-сервис «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола"», — сообщили в пресс-службе суда.

Размер штрафа составил три миллиона рублей.

В июле 2023 года сообщалось, что площадка была оштрафована за отсутствие маркировки 18+ на материалах, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Российскую блогершу задержали в Москве с наркотиками в трусах

      Шмыгаль заявил о получении советского энергооборудования от Европы

      Названы подходящие для новоселья варианты подарков

      Российскому гребцу попытаются вернуть отнятое золото чемпионата мира

      Суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений

      Рогов заявил о превращении Украины в полигон для подготовки террористов

      Туристы в шутку поучаствовали в массовых протестах в Индонезии и были депортированы

      Huawei анонсировала складывающийся втрое смартфон

      Разработчик автомобиля Aurus заказал лимузин Mercedes-Benz

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше