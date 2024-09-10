Трампу запретят использовать музыку The White Stripes

The White Stripes подали в суд на Трампа из-за песни Seven Nation Army

Экс-участники американской рок-группы The White Stripes Джек и Мэг Уайт подали в суд на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав на их песню 2003 года Seven Nation Army. Об этом сообщает CNN.

Музыканты подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, обвинив Трампа и его предвыборную кампанию в присвоении и нарушении авторских прав на песню.

В жалобе говорится, что рокеры «решительно выступают против действий, совершенных Трампом во время его президентства». Также они осудили его текущую предвыборную кампанию, отмечая, что песня группы была использована «без их ведома или согласия».

29 августа шведская поп-группа ABBA призвала Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании. Также отмечается, что официальных запросов на использование композиций от политика не поступало, соответственно «никаких разрешений и лицензий» республиканец не получал.