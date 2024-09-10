Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 10 сентября 2024Мир

Трампу запретят использовать музыку The White Stripes

The White Stripes подали в суд на Трампа из-за песни Seven Nation Army

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Экс-участники американской рок-группы The White Stripes Джек и Мэг Уайт подали в суд на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав на их песню 2003 года Seven Nation Army. Об этом сообщает CNN.

Музыканты подали иск в федеральный суд Нью-Йорка, обвинив Трампа и его предвыборную кампанию в присвоении и нарушении авторских прав на песню.

В жалобе говорится, что рокеры «решительно выступают против действий, совершенных Трампом во время его президентства». Также они осудили его текущую предвыборную кампанию, отмечая, что песня группы была использована «без их ведома или согласия».

29 августа шведская поп-группа ABBA призвала Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в предвыборной кампании. Также отмечается, что официальных запросов на использование композиций от политика не поступало, соответственно «никаких разрешений и лицензий» республиканец не получал.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      «Все волной разорвало». Жители подмосковного Раменского рассказали о ночной атаке украинских дронов

      Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

      Захарова назвала причину атак Украины на Россию

      Звезда «Голодных игр» вышла на публику без штанов

      Российские паралимпийцы столкнулись с проблемой при возвращении с Игр-2024

      Криптовалютные кошельки научились обчищать через смартфоны

      Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

      Пенсионер нацгвардии набросился с топором на российского следователя

      В аэропорту Татарстана сняли ограничения на полеты

      Британия допустила возможность снятия санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше