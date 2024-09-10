Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

Ученый Панов: на смарт-часах могут скапливаться споры лишая и стафилококк

Силиконовые и резиновые браслеты, используемые для смарт-часов, могут представлять угрозу здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Так, браслет может вызвать аллергию, например, контактный дерматит, который проявляется в виде покраснения, зуда, сыпи или отека на коже. Как объяснил специалист, при постоянной носке кожа под браслетом, материал которого имеет пористую структуру, становится влажной. Сочетание этих факторов может создать благоприятные условия для размножения бактерий и грибков — стафилококка, кишечной палочки и других.

Бактерии могут стать причиной возникновения различных инфекций и ухудшить состояние человека при некоторых хронических заболеваниях, например, атопическом дерматите. Под ремешок также могут попасть споры возбудителей лишаев от собак или других домашних животных. Панов рекомендовал периодически снимать браслеты и чистить их.

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