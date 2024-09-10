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10:22, 10 сентября 2024Среда обитания

Ученый предупредил об опасности одного гаджета для здоровья

Ученый Панов: на смарт-часах могут скапливаться споры лишая и стафилококк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Силиконовые и резиновые браслеты, используемые для смарт-часов, могут представлять угрозу здоровью. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Так, браслет может вызвать аллергию, например, контактный дерматит, который проявляется в виде покраснения, зуда, сыпи или отека на коже. Как объяснил специалист, при постоянной носке кожа под браслетом, материал которого имеет пористую структуру, становится влажной. Сочетание этих факторов может создать благоприятные условия для размножения бактерий и грибков — стафилококка, кишечной палочки и других.

Бактерии могут стать причиной возникновения различных инфекций и ухудшить состояние человека при некоторых хронических заболеваниях, например, атопическом дерматите. Под ремешок также могут попасть споры возбудителей лишаев от собак или других домашних животных. Панов рекомендовал периодически снимать браслеты и чистить их.

Ранее россиянам перечислили риски использования мочалок. Мытье мочалками может привести к нарушению защитного барьера кожи, преждевременному старению, а также спровоцировать аллергию.

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      Мария Черкасова
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