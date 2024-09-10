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11:22, 10 сентября 2024Экономика

Украине предсказали утрату стратегических активов

Bloomberg: без транзита российского газа Украина окажется в опасности

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Украина десятилетиями была ключевым игроком на европейских энергетических рынках за счет того, что обладала 22 тысячами километров газопроводов, однако теперь рискует лишиться этого стратегического актива. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что соглашение между Москвой и Киевом о поставках российского газа в Евросоюз едва ли будет возобновлено. Как следствие, энергетические рынки ЕС испытают большую неопределенность, а РФ лишится одного из двух оставшихся трубопроводных маршрутов. Но в наибольшей опасности окажется Украина, которая останется и без средств, необходимых для поддержания ее энергетической инфраструктуры, и без стратегической позиции проводника доступной энергии западным союзникам.

Издание констатирует «горькую реальность», с которой предстоит столкнуться Киеву. Никто не нуждается в возобновлении газового транзитного пакта так, как Украина. В финансовом отношении она может потерять до 800 миллионов долларов в год на транзитных сборах.

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Тем временем большинство потребителей смогли найти альтернативы. Например, Германия, которая более чем наполовину зависела от российского газа, увеличила поставки по трубопроводам из Норвегии, а также нарастила мощности для импорта сжиженного природного газа со всего мира. Сегодня она не зависит от импорта по трубопроводам Украины.

Впрочем, вопрос еще не закрыт окончательно. Производственный сектор Германии все еще испытывает проблемы. Как следствие, некоторые оппозиционные партии и лидеры бизнеса призывают вернуться к более дешевым трубопроводным поставкам из России.

В свою очередь, у России есть и другие маршруты для продажи газа, включая трубопроводы через Турцию, расширяющие связи с Китаем и отправку СПГ.

Ранее член Совфеда Андрей Климов заявил, что разрыв экономических отношений с Россией и ограничения на поставки энергоносителей обернулись для Европейского союза потерями, которые оцениваются в миллиард евро в сутки.

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