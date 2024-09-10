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01:11, 10 сентября 2024Культура

Умер профессор ГИТИСа

Профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах умер в возрасте 73 лет
Григорий Ауэрбах

Григорий Ауэрбах. Фото: Telegram-канал ГИТИСа

Профессор ГИТИСа, член союза композиторов Григорий Ауэрбах скончался в понедельник. Ему было 73 года, сообщил театральный институт в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что Ауэрбах работал в институте более 20 лет.

«Григорий Ауэрбах был музыкальным руководителем мастерских на факультете эстрады, факультете новых направлений сценических искусств и режиссерском факультете. Григория Львовича любили студенты», — отмечается в сообщении.

Профессор написал музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, а также к художественным фильмам и сериалам. Он также создал учебное пособие по ансамблевому пению.

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      Марина Совина
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